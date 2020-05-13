В Северо-Казахстанской области начнут выпускать трансформаторы

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил трансформаторный завод, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Трансформаторный завод строят в здании площадью 17 тысяч квадратных метров, которое долгое время использовалось как склад. Это территория бывшего завода малолитражных двигателей.

Сейчас здесь уже провели необходимый демонтаж, начинают наружные работы. Планируют завершить отделку фасада за лето. Местная компания подведет к зданию все коммуникации. Обещают, что работы закончатся через три месяца.

Ожидается, что на новом предприятии создадут 300 рабочих мест. К. Аксакалов отметил, что североказахстанские колледжи готовят специалистов. Руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что на четвертом курсе обучаются 59 специалистов-энергетиков. Система обучения отработана и у самой компании. Молодых сотрудников будут отправлять на заводы, работающие в других городах, для прохождения практики.

«В Кентау, Шымкенте и Уральске есть такие заводы. Завод производит востребованную продукцию. Трансформаторы на 90-95% уходят на экспорт. В основном, в Россию. Власти Тюменской области агитировали компанию, чтобы они там построили завод. В РФ большая потребность в этой продукции. Продукция этой компании показала качество и цену. Мы открыли на этой территории специальную экономическую зону. Хороший проект для нашей области», - сказал К. Аксакалов.