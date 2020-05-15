Фонтанный приток нефти получен на новом месторождении в Атырауской области Казахстана

Фонтанный приток нефти получен на новом месторождении в Атырауской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Достигнуты успешные результаты в ходе проведения геологоразведочных работ в районе северо-западного крыла месторождения «Сагидулла Нуржанов». В неразбуренной части месторождения выявлен новый продуктивный горизонт на глубине 3252-3265 метров в триасовых отложениях. По итогам бурения оценочной скважины получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 165 кубометров в сутки при 9 мм штуцере (удельный вес нефти – 0,836 г/см3; газовый фактор – 105 м3/м3). В настоящее время на скважине продолжаются работы по испытанию с проведением комплекса промыслово-геологических и гидродинамических исследований с целью определения оптимального режима работы скважины», - сообщил председатель правления ЭМГ Есен Кайржан.

Напомним, что в 2019 году Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК были утверждены и приняты на баланс запасы нефти в объеме 14,8 млн тонн по месторождениям С. Нуржанов, Кенбай (участок Молдабек Восточный), Досмухамбетовское, Ботахан и вновь открытому месторождению Карасор Западный (1,4 млн тонн). В результате чего остаточные извлекаемые запасы нефти ЭМГ по состоянию на 1 января составили 86,2 млн тонн, против 74,3 млн тонн на 1 января 2019 года.