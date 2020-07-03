415 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
415 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 130, город Алматы - 27, Костанайская область - 26, Жамбылская область - 14, Восточно-Казахстанская область - 12, Атырауская область - 15, Акмолинская область - 9, Мангистауская область - 2, Туркестанская область - 14, Западно-Казахстанская область - 12, Павлодарская область - 14, Карагандинская область - 57, Кызылординская область - 83.
Итого выздоровевших в Казахстане - 15276.
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