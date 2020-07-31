Казахстанские экологи подтвердили штатный запуск ракеты «Протон-М» с Байконура

Состоявшийся 31 июля 2020 года пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» прошел в штатном режиме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», сообщили представители Научно-исследовательского центра «Ғарыш-Экология».

Фрагменты первой ступени РН «Протон-М» приземлились в пределах отведенной зоны Ю-24, расположенной в Улытауском районе Карагандинской области, в районах падения № 15, 25 отделяющихся частей ракеты-носителя, говорится в сообщении казахстанских экологов. В данное время сотрудники РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» совместно с российскими специалистами приступили к работе по экологическому обследованию мест падения первой ступени РН «Протон-М». В процессе экологического обследования окружающей среды проводятся инструментальные измерения атмосферного воздуха и отбор объектов окружающей среды. Пробы будут доставлены в химические лаборатории обеих сторон для проведения количественного химического анализа.

Научно-исследовательский центр «Ғарыш Экология» Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК занимается экологическим сопровождением пусков ракет с космодрома Байконур.