Два экопарка появятся в столице Казахстана

В Нур-Султане построят два экологических парка. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Один из них будет у озера Талдыколь. Проектируемая территория – 5700 га, расположена в юго-западной части города.

Также вдоль территории планируется построить смотровые площадки и эксклюзивные образовательные центры для будущих биологов и орнитологов. Таким образом, при создании инфраструктуры парк Талдыколь может стать центром для развития экотуризма.

Сотрудники ТОО «НИИ «Астанагенплан» совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучили международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve и проводили встречи с ведущими специалистами общества птиц.

Создание природного парка даст возможность сохранить естественную среду обитания животных и редких краснокнижных птиц.