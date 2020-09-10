Рекордное количество автодорог хотят ввести в эксплуатацию в 2020 году в Казахстане

В Казахстане в текущем году хотят сдать в эксплуатацию рекордное количество километров реконструируемых автомобильных дорог. Об этом заявил председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов в ходе онлайн-подключения в Instagram, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В этом году мы хотим рекордно сделать 2600 км, то есть дать проезд по асфальто-бетонному покрытию. Это дорога «Караганда-Балхаш – Алматы», на всех участках сейчас полным ходом идут работы, а также автодорога «Актобе-Атырау – Астрахань», полным ходом идет работа», - сказал Улан Алипов.

Спикер добавил, что работы также идут на автодороге «Узын-Агач-Отар», на участке «Карабутак -Камсомольская-Денисовка-Рудный-Костанай» и «Ушарал-Достык».

«На автодороге «Астана-Петропавловск» последние участки остались за Петропавловском в сторону Кургана. Есть участки «Кызылорда – Таскесен», есть участок «Талды-Курган – Усть-Каменогорск», «Мерке-Бурылды байтал». На этих участках сейчас полным ходом идет реконструкция. По всем эти участкам мы хотим сдать 2600 км», - добавил Улан Алипов.