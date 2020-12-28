В области Казахстана начнётся реализация программы развития рыбного хозяйства

В Карагандинской области в 2020 году начали паспортизацию водоёмов и проведение их зарыбления, передает Trend со ссылкой на областной акимат.

Эта работа будет продолжена. Разработана региональная программа развития рыбного хозяйства, рассчитанная на десять лет. Её реализация начнётся в 2021 году.

Перспективы развития рыбной отрасли в регионе обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

- В области имеется 127 рыбохозяйственных водоёмов местного значения и три республиканского. За 49 природопользователями закреплены 67 водоёмов местного значения, остальные 60 входят в резервный фонд. В нашем регионе представлено 32 вида рыб, из которых 11 имеют промысловую ценность, - информировал руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Тазабеков.

Он сообщил, что в этом году в реки и озёра выпустили 19,6 млн личинок карпа. Поставкой мальков занимается местное предприятие - «Карагандинский рыбопитомник».

Одним из крупных добывающих и перерабатывающих предприятий является фирма «Балхашбалык». Её продукция экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В следующем году в областном бюджете также предусмотрели средства на зарыбление и паспортизацию резервных водоёмов.

Поставлена задача довести к 2030 году искусственное выращивание товарной рыбы до 15 тысяч тонн. Для этого в регионе необходимо увеличить количество рыбоводных хозяйств.

О государственной поддержке производства рыбы рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов. В 2020 году Карагандинский рыбный питомник получил 30,4 млн тенге субсидий на снижение стоимости кормов.

В следующем году на субсидирование сумма увеличена. Будет поддержано производство карпа, осетровых и сёмги.

Планируются дополнительные меры государственной поддержки рыбоводства - на приобретение оборудования, расширение хозяйств и строительство новых, сообщил Сагынжан Апакашов.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по развитию рыбного хозяйства. Он считает необходимым использование положительного опыта других областей в этой сфере. Важно стимулировать отраслевую кооперацию. Нужно усилить борьбу с браконьерством. Продолжится закрепление резервных водоёмов за природопользователями.