На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области Казахстана

В Карагандинской области отмечаются хорошие темпы строительства жилья. По предварительным итогам, за четыре месяца ожидается ввод свыше 160 тыс. квадратных метров – с ростом на 12,7% к аналогичному периоду 2020 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Сообщается, что за счёт бюджета строится 15% всего объёма - социального жилья. Остальная часть – коммерческое.

В области за январь – апрель ожидается производство промышленной продукции в объёме 1 трлн 319,5 млрд тенге (3 086 430 154$). По прогнозу, в обрабатывающей промышленности рост составит 2%.

Напомним, в Карагандинской области на 2021 год запланировали рост экономики на 3,4%.