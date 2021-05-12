На 12% увеличилось строительство жилья в Карагандинской области Казахстана
В Карагандинской области отмечаются хорошие темпы строительства жилья. По предварительным итогам, за четыре месяца ожидается ввод свыше 160 тыс. квадратных метров – с ростом на 12,7% к аналогичному периоду 2020 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Сообщается, что за счёт бюджета строится 15% всего объёма - социального жилья. Остальная часть – коммерческое.
В области за январь – апрель ожидается производство промышленной продукции в объёме 1 трлн 319,5 млрд тенге (3 086 430 154$). По прогнозу, в обрабатывающей промышленности рост составит 2%.
Напомним, в Карагандинской области на 2021 год запланировали рост экономики на 3,4%.
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