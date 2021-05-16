2 459 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 459 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлено 358 104 заболевших, 4 039 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 166 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 312 837.
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