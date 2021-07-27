6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6797 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1537, город Алматы - 1207, город Шымкент - 382, Акмолинская область - 195, Актюбинская область - 175, Алматинская область - 260, Атырауская область - 480, Восточно-Казахстанская область - 333, Жамбылская область - 141, Западно-Казахстанская область - 136, Карагандинская область - 796, Костанайская область - 209, Кызылординская область - 163, Мангистауская область - 254, Павлодарская область - 207, Северо-Казахстанская область - 142, Туркестанская область - 180.
Всего в стране выявлено 542703 заболевших.
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