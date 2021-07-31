Казахстан и Бразилия договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

В режиме видеоконференции состоялись политические консультации между Казахстаном и Бразилией, передает Trend со ссылкой на МИД РК.

В мероприятии в качестве сопредседателей приняли участие Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин и Заместитель министра иностранных дел Бразилии Марсиа Доннер Абреу.

Собеседники обсудили широкий спектр актуальных вопросов повестки двусторонних отношений между странами. В частности, рассмотрены пути расширения политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, межпарламентского взаимодействия, опыт двух стран в противодействии пандемии COVID-19 и восстановлении национальных экономик от её последствий. Достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в сферах атомной и горнорудной промышленности, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества двух государств в ООН и других международных организациях.

«Бразилия является надёжным партнером Казахстана в Южной Америке. Мы намерены и дальше углублять наше партнёрство в духе дружбы, взаимного уважения и доверия» - подчеркнул в ходе консультаций А. Рахметуллин.

По итогам мероприятия стороны договорились продолжить плодотворное сотрудничество и определили основные его приоритеты на предстоящий период.