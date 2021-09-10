Казахстан разрабатывает новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран – министр
БАКУ /Trend/ - Казахстан разрабатывает новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран.
Об этом сказал в пятницу министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета в Баку, сообщает Trend.
Он отметил, что Казахстан придает особое значение налаживанию экономического сотрудничества с тюркоязычными странами.
По его словам, за 12 лет Тюркский совет создал необходимые инструменты торгово-экономического сотрудничества.
«Эти встречи способствуют укреплению политических и экономических отношений, созданию новых технологий и инструментов взаимодействия. Экономика стран Тюркского совета демонстрирует стабильный рост и является одной из самых привлекательных для инвестиций в регионе. Считаю, что наш регион имеет возможности для обеспечения своих партнеров, то есть стран-участниц, выходом на рынки других государств на более благоприятных условиях», - сказал Султанов.
Министр также отметил, что Казахстан реализует проекты по увеличению грузооборота и транзита грузов.
«Мы разрабатываем новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран, и приглашаем наших коллег к совместной работе», - сказал он.
Султанов подчеркнул, что на границе Казахстана и Узбекистана создается новый логистический центр с выходом на рынки Южной Азии, а на Каспии реализуются проекты трансграничной торговли с прикаспийским государствами.
Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.
В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.
Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)