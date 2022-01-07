ШОС надеется на скорейшее восстановление общественной безопасности в Казахстане

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) надеется на скорейшую стабилизацию ситуации, восстановление правопорядка и общественной безопасности в Казахстане. Об этом говорится в полученном ТАСС в пятницу заявлении генерального секретаря ШОС Чжан Мина, передает Trend.

"Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан как в государстве - члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе", - сказано в документе. "Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана", - говорится в заявлении.

В своем послании генсек также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.