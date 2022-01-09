Власти Казахстана задержали в Алматы 852 участника беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алматы 852 участника беспорядков, в том числе тех, кто совершил нападение на полицейский департамент. Об этом заявила официальный представитель городского оперативного штаба Алматы Салтанат Озирбек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего с начала террористической операции задержано 852 участника террористических акций, массовых беспорядков, мародерства, ограблений и других преступлений. Изъяты из незаконного оборота 18 единиц огнестрельного оружия и почти 1 400 боеприпасов к ним. В числе задержанных есть активные участники штурма здания административного департамента полиции Алма-Аты, имевшего место в ночь на 6 января", - сказала представитель городского оперштаба Алматы в эфире телеканала "Хабар-24".