России и Казахстан договорились развивать сотрудничество в области ветеринарии и фитосанитарии

БАКУ /Trend/ - 8 августа в Москве состоялась встреча Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Аскаром Жакупбаевым, передает Trend со ссылкой на Россельхознадзор.

Сергей Данкверт отметил растущий товарооборот между странами. В 2022 году по данным ФГИС «Аргус», Россия увеличила поставки в Казахстан мяса и мясопродуктов на 30% и молока и молочной продукции на 26%. В частности, возросли отгрузки мяса птицы, свинины, колбас, молока и сливок, сыров, творога и кисломолочных товаров.

Казахстанские коллеги в свою очередь выразили благодарность Россельхознадзору за оперативные поставки противоящурных вакцин и сообщили о намерении импортировать из России большее количество ветеринарных препаратов.

Также на встрече обсуждалась интеграция информационных систем как в области ветеринарии, так и фитосанитарии.

Казахстанская делегация, в которую вошли представители референтных и лабораторных учреждений, а также бизнес-сообщества, прибыла в Россию также с целью развития научно-технического сотрудничества.

В преддверии переговоров делегация посетила ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»» (ФГБУ «ВГНКИ»). На встрече с руководством центра стороны обсудили методы лабораторных исследований пищевой продукции, правила регистрации ветеринарных лекарственных средств, а также процессы подготовки инспекторов к проверкам производств на соответствие требованиям GMP. Казахские коллеги выразили заинтересованность в обмене опытом и участии в научно-образовательных проектах ФГБУ «ВГНКИ».

Сегодня, 9 августа, казахстанская сторона посетит ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») для осмотра опытных лабораторий и производственных мощностей.