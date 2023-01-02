Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности, есть пострадавшие

Самолет, летевший по маршруту «Ташкент – Алматы», попал в зону сильной турбулентности. В результате семь пассажиров получили различные травмы.

Как передает Trend со ссылкой на "Kun.uz", об этом говорится в пресс-релизе компании Air Astana.

«Сегодня авиакомпания выполняла рейс KC 128 по маршруту “Ташкент – Алматы”. Самолёт вылетел в 14.35 местного времени. Во время полёта авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности», – рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы.

Авиалайнер приземлился в Алматы в 16:45 по местному времени.

«Экипаж рейса оказывал первую доврачебную помощь пассажирам. Пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. В аэропорту пассажиров ожидают машины скорой помощи для оказания помощи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания сожалеет о произошедшем и окажет всяческую помощь пассажирам рейса.

«По факту произошедшего будет проведено расследование уполномоченными органами», – заключили в компании.