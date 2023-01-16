Казахстанский нефтехимический завод предупреждает о возможной остановке производства

БАКУ /Trend/ - Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) предупреждает о возможном падении производства из-за нехватки складских площадей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно заявлению, нехватка складских помещений возникла из-за несвоевременного вывоза обработанных товаров.

ПНХЗ предупреждает о возможной остановке производства сжиженного углеводородного газа, если не будет решен вопрос о несвоевременной приемке.

Максимальная площадь хранения сжиженного углеводородного газа составляет 3,600 тонн. Текущая загрузка складской площадки превышает 2,857 тонн.

При этом суточная производительность завода составляет 1,000-1,500 тонн.

Чтобы решить эту проблему, ПНХЗ просит муниципалитеты как можно скорее организовать самовывоз.