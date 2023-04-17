В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

В городе Жанаозен (в Мангистауской области) в понедельник утром произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушился подъезд двухэтажного дома, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня, 17 апреля около 5 часов утра (по времени Астаны) во 2-м микрорайоне г.Жанаозен в двухподъездном 12-ти квартирном 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 кв. м (общая площадь дома 600 кв. м). По предварительным данным пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.