Италия входит в Топ-10 инвесторов в экономику Казахстана - посол

БАКУ /Trend/ - Сегодня Италия входит в Топ-10 инвесторов в экономику Казахстана.

Об этом Trend сказал посол Италии в Казахстане Марко Альберти.

"В Казахстане действует около 250 компаний с итальянским капиталом, и мы считаем, что существует большой потенциал для развития наших двусторонних отношений на различных уровнях", - сказал он.

Марко Альберти отметил, что Италия также является основным импортером казахстанских товаров.

"Италия хочет увеличить свое присутствие на казахстанском рынке, а также превратить это двустороннее сотрудничество в стратегическое партнерство. Наиболее перспективной областью является, прежде всего, энергетика, и не только традиционная энергетика, но и "зеленая", агробизнес, а также новые сферы, такие как креативная индустрия и не только. Некоторые из тех 250 компаний, которые уже присутствуют в Казахстане, также заняты в транспортном и логистическом секторах. Следовательно, мы также стремимся изучить и углубить партнерство с Казахстаном в этом отношении, учитывая возможности открытия новых коридоров через территорию страны", - добавил он.

Как отметил дипломат, Астанинский международный форум является именно той площадкой, на которой можно обсудить глобальные проблемы современности, а также рассмотреть новые возможности для бизнеса, которые предлагает Казахстан.

"Италия поддерживает внешнюю политику Казахстана с точки зрения открытого диалога на международном уровне, что и подтверждает присутствие нашей делегации на этом форуме", - добавил Альберти.