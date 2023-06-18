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Семь человек держится в заложников в здании банка в Казахстане - МВД

Казахстан Материалы 18 июня 2023 14:39 (UTC +04:00)
Семь человек держится в заложников в здании банка в Казахстане - МВД

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Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank.

Об этом говорится в сообщении МВД Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, в заложниках у захватчика находится предположительно 7 человек.

«Также сообщаем, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались. Призываем граждан опираться на информацию из официальных источников. Призываем СМИ не распространять непроверенную информацию», - отметили в МВД.

Стражи порядка также просят жителей столицы соблюдать спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

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