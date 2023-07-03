Назван объем переработки нефти на Павлодарском нефтехимзаводе

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии этого года Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) в Казахстане переработал около 2,77 млн тонн сырья.

Как сообщил Trend источник в компании, это было отмечено во время рабочей поездки председателя правления "КазМунайГаза" Магзума Мирзагалиева на ПНХЗ.

За указанный период завод выпустил 790 тыс. тонн бензина, более 947 тыс. тонн дизеля. Объем производства по битуму составил 128 306 тонн, по мазуту - 287 592, по сжиженному газу –157 765, по авиатопливу - 97 827 тонн.

Мирзагалиев ознакомился с ходом ремонтных работ и провел совещание по исполнению производственных задач.

Ранее ПНХЗ объявил о временной приостановке работы в связи с запланированным капитальным ремонтом, который уже проводится с 20 июня по 19 июля 2023 года. В связи с этим председатель правления "КазМунайГаза" поручил обеспечить безопасное и качественное завершение всех запланированных работ для своевременного запуска завода. Руководству завода также было поручено рассмотреть возможность досрочного завершения ремонтных работ.

Мирзагалиев отметил необходимость обеспечения максимального выпуска бензина АИ-95 не только на ПНХЗ, но и на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, требуется уделить первоочередное внимание стабильной отгрузке АИ-95 с учетом обязательного обеспечения юга страны.

Павлодарский нефтехимический завод - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в северо-восточном регионе Казахстана. Он играет решающую роль в производстве нефтепродуктов и является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране. ПНХЗ полностью принадлежит "КазМунайГазу".