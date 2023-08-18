Студентам из Казахстана будут предоставлены стипендии на обучение в Гонконге

БАКУ /Trend/ - Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и секретарь по образованию Гонконга Цай Жолинь подписали протокол о намерениях о сотрудничестве в области науки и высшего образования.

Об этом говорится в сообщении правительства Гонконга, передает Trend.

Согласно информации, в рамках данного протокола предусмотрены взаимные обмены опытом, учебными материалами, а также обменами между учеными, преподавателями и студентами. Отмечается, что также в 2024 и 2025 годах будут предоставлены по 10 стипендий на обучение студентам из Казахстана.

Секретарь по образованию Гонконга заявила, что на данный момент уже заключено 10 меморандумов о намерениях с различными странами, участвующими в инициативе 'Один пояс - один путь'. "Этот факт демонстрирует наши усилия в укреплении образовательных связей и обменов с государствами-участниками этой инициативы. Также это подтверждает наше стремление сделать из Гонконга региональный образовательный центр", - добавила она.