Казахстанская теннисистка одержала победу на US Open

БАКУ /Trend/ - Анна Данилина вместе с финном Харри Хелиёваара стала победительницей Открытого чемпионата США 2023 в парном смешанном разряде, передает Trend со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В финале казахстанско-финский дуэт обыграл первых сеянных нынешнего US Open американцев Джессику Пегулу/Остина Крайчека со счетом 6:3, 6:4.

Анна Данилина стала первой казахстанкой в истории, которой удалась выиграть турнир "Большого шлема" в парном смешанном разряде.

Отметим, что до этого турнира лучшим результатом Данилиной был финал на Australian Open-2022 в парном разряде.