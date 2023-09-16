Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана

БАКУ /Trend/ - Таиланд вводит для граждан Казахстана временный безвизовый режим, передает Trend со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Казахстана.

«Для укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма Правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан. Таким образом, казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы», - говорится в сообщении.

Действительным проездным документом является паспорт гражданина Казахстана, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что взаимный безвизовый режим намерены ввести Казахстан и Китай.