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Арестован экс-министр национальной экономики Казахстана

Казахстан Материалы 12 ноября 2023 10:10 (UTC +04:00)
Арестован экс-министр национальной экономики Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане арестован экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного следственного суда города Астаны, передает Trend.

"11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - отмечается в сообщении.

10 ноября в министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили задержание экс-вице министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства.

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