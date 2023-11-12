Арестован экс-министр национальной экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Казахстане арестован экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного следственного суда города Астаны, передает Trend.

"11 ноября специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева. Иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", - отмечается в сообщении.

10 ноября в министерстве внутренних дел Казахстана подтвердили задержание экс-вице министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства.