Казахстан раскрыл объем планируемой к отгрузке нефти в бакинский порт до конца года (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Акционерное общество "КазТрансОйл" (нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт) планирует направить в Бакинский международный морской торговый порт 1,4 миллиона тонн нефти.

Об этом сообщил Trend источник в "КазТрансОйл".

"До конца текущего года АО "КазТрансОйл" планирует отгрузить из порта Актау по направлению порта Баку 1,4 миллиона тонн нефти", - сказал источник.

Отметим, что "КазТрансОйл" в 12 раз увеличило объём направляемой на экспорт казахстанской нефти по направлению порта Баку за первые восемь месяцев 2023 года. Так, объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт в январе-августе текущего года составил 2,164 млн тонн, что на 759 тысяч тонн, или на 54 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 520 тысяч тонн с месторождения "Тенгиз", 252 тысяч тонн с месторождения "Дунга", 1,385 миллиона тонн c месторождений полуострова Бузачи и 7 тысяч тонн с месторождения "Кашаган".

Говоря о расширении мощностей, источник отметил, что на сегодняшний день в АО "КазТрансОйл" проекты по расширению мощностей трубопроводной системы не реализуются.

По его словам, АО в этом году также увеличит общий объем транспортируемой нефти. "В 2023 году АО "КазТрансОйл" планирует транспортировать нефть в общем объеме 41,6 млн тонн", - добавил он.

Источник также сообщил, что планы по объему транспортировки нефти на 2024 год пока отсутствуют.

Напомним, что в 2022 году объем транспортировки нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 40,656 миллиона тонн нефти, что на 568 тысяч тонн меньше, чем в 2021 году.

Как ранее заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, к концу 2023 года поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Казахстана составят 1,125 миллиона тонн нефти.

"Каждый месяц Азербайджан принимает от 12 до 14 танкеров, перевозящих казахстанскую нефть. Это удовлетворительное развитие событий. Первоначальное соглашение между сторонами предусматривало транспортировку 1,5 млн тонн нефти в этом году. Однако, учитывая, что поставки начались в апреле этого года, мы сможем транспортировать 1,125 миллиона тонн нефти к концу 2023 года", - сказал он.