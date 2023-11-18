Международный финансовый центр "Астана" открыт к сотрудничеству со странами Центральной Азии - Темирлан Муханбетжанов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) открыт к сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Об этом сказал Trend в субботу исполняющий обязанности председателя правления администрации МФЦА Темирлан Муханбетжанов.

"Страны Центральной Азии близки нам. Расположены рядом с Казахстаном. Мы сотрудничаем в рамках Организации тюркских государств. Так, на базе МФЦА был создан Совет тюркских "зеленых" финансов. Мы возлагаем большую надежду на данную инициативу. В рамках ОТГ МФЦА может развивать сотрудничество со всеми странами-членами. Общая культура, язык, ценности внесут вклад в сотрудничество", - сказал Муханбетжанов.

По его словам, в МФЦА на сегодняшний день зарегистрировано свыше 2 тысяч компаний.

"Из них 75 оказывают финансовые регулируемые виды услуг. То есть это управление активами, страхование, исламское финансирование. Есть порядка 150 компаний, предоставляющих консалтинговые услуги. В целом все остальные это нефинансовые компании. Структура очень разная. Есть компании из реального сектора, ИТ-сектора. В составе МФЦА также есть азербайджанские компании из ИТ-сферы. В целом в МФЦА регистрируется очень много ИТ-компаний", - сказал Муханбетжанов.

По его словам, до конца 2022 года МФЦА привлек в страну свыше 8 млрд долларов иностранных инвестиций.

"Инвестиции были привлечены через компании в составе МФЦА, посредством продажи ценных бумаг на фондовой бирже МФЦА, а также через инвестиционные фонды, созданные на нашей площадке", - сказал Муханбетжанов.

Коснувшись объединения потенциала двух бирж Казахстана - AIX и KASE, он отметил, что сейчас идет переговорный процесс.

"Пытаемся определить правильную модель интеграции, может быть не двух площадок, но каких-либо продуктовых сегментов. Ожидаем, что до конца года появится определенная ясность в этом вопросе. И после этого, наверное, будет публично озвучена модель интеграции", - сказал Муханбетжанов.

По его словам, МФЦА - это единственное место, где в пилотном режиме можно оперировать криптобиржами.

"Это пилотный проект, где мы пытаемся выстроить правильную регуляторную среду, чтобы сбалансировать интересы бизнеса и защиту потребителей. В этом направлении проделана большая работа, но она постоянно продолжается. Потому что технологии на месте не стоят. Мы как финансовый центр видим новые моменты, на которые мы раньше не обращали внимания, и соответственно работает над ними", - сказал Муханбетжанов.

По его словам, МФЦА продолжит сфокусированную работу в части таких традиционных финансовых услуг, как управление активами, исламский банкинг, рынок капиталов.

"В части рынка капиталов большие надежды связываем с предстоящей программой приватизации, которая уже в принципе началась. Были IPO нашей урановой компании (Казатомпром), нефтегазовой компании (КазМунайГаз). Недавно к нам переехала Polymetal International (занимается добычей серебра, золота и меди), то есть компания сделала редомициляцию своего бизнеса с острова Джерси в МФЦА. Мы видим уже какие-то правильные сигналы как с рынка, так и от инвесторов. Продолжим работать в этом направлении", - сказал Темирлан Муханбетжанов.

Отметим, что МФЦА - это уникальный центр на экономической карте мира, объединяющий лучший опыт и самые современные возможности передовых финансовых центров от Нью-Йорка и Лондона до Дубая, Гонконга и Сингапура.

МФЦА предлагает самые успешные практики и технологии международных финансовых центров, дополнив их своими исключительными преимуществами.

МФЦА создает новые возможности для инвесторов, предлагая ценные бумаги государственных и частных эмитентов из Казахстана и других стран региона, а также бизнес-проекты разного масштаба: от крупных - уровня инициативы "Пояс и путь", до небольших ИТ-стартапов; для бизнеса, облегчая доступ к инвесторам, в том числе крупным международным и региональным финансовым институтам, а также к управляющим активами и представителям сегмента исламского финансирования.