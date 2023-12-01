Казахстан сократит нефтедобычу на 82 тысячи баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - 30 ноября прошло 51-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-е Министерское совещание ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает Trend.

Министр энергетики РК, Алмасадам Саткалиев, представлял Казахстан на данном заседании.

На встрече обсуждалось исполнение странами своих обязательств по Соглашению в сентябре-октябре 2023 года, а также текущая ситуация на рынке нефти. Казахстан принял решение о дополнительном добровольном сокращении добычи на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года вместе с другими участниками ОПЕК+.

Таким образом, объем добычи нефти в Казахстане составит 1 468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий для поддержания стабильности рынка.