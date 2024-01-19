V Всемирные игры кочевников пройдут в сентябре в Астане

БАКУ /Trend/ - Пятые Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 14 сентября в Астане, сообщили в Министерстве спорта и туризма Казахстана.

Как сообщает Trend, в соревнованиях примут участие около 4 тыс. спортсменов из более 100 стран. Ожидается, что спортивные и культурные мероприятия посетят более 100 тыс. туристов.

Спортивная программа, по предварительным данным, включает состязания по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе: конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельба из лука, охота с птицами, состязания на лошадях, народные игры, показательные выступления по этническим видам спорта.

V ВИК пройдут под девизом: «Встреча в великой степи».