Стали известны имена всех заместителей нового премьер-министра Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении заместителей нового премьер-министра.

Как сообщает во вторник Trend, первым заместителем премьер-министра переназначен Роман Скляр.

В новом правительстве заместителями премьера стали Галымжан Койшыбаев (также руководитель Аппарата правительства), Мурат Нуртлеу (также министр иностранных дел), Серик Жумангарин, Тамара Дуйсенова, Нурлан Байбазаров (также министр национальной экономики).

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.