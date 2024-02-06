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Стали известны имена всех заместителей нового премьер-министра Казахстана

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 17:25 (UTC +04:00)
Стали известны имена всех заместителей нового премьер-министра Казахстана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о назначении заместителей нового премьер-министра.

Как сообщает во вторник Trend, первым заместителем премьер-министра переназначен Роман Скляр.

В новом правительстве заместителями премьера стали Галымжан Койшыбаев (также руководитель Аппарата правительства), Мурат Нуртлеу (также министр иностранных дел), Серик Жумангарин, Тамара Дуйсенова, Нурлан Байбазаров (также министр национальной экономики).

Напомним, что в понедельник Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Сегодня новым премьер-министром страны был назначен Олжас Бектенов.

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