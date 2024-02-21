Казахстанские ученые создали первую вакцину от африканского сапа

БАКУ /Trend/ - Казахстанские ученые достигли значительного научного прорыва, создав первую в мире вакцину от африканского сапа, более известного как эпизоотический лимфангит, передает Trend.

Эта инфекция в основном поражает лошадей. Случаи эпизоотического лимфангита были подтверждены у животных в Бухар-Жырауском и Каркаралинском районах. Карантин будет введен в Умиткерском и Ынталинском сельских округах.

Ранее в ветеринарной службе Карагандинской области сообщили, что в селе Умиткер карантин из-за эпизоотического лимфангита действует с мая прошлого года и до сих пор. За это время было уничтожено 185 животных.

Ранее в Казахстане не было вакцин против этой инфекции. Однако отечественные ученые разработали лекарство, которое должно помочь бороться с инфекцией.

"Вакцину разработали наши ученые. На сегодняшний день она прошла лабораторные испытания в Отарском научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Мы готовы апробировать эту вакцину на практике. Работать будем на карантинной территории. Как позволит погода, приступим к вакцинации животных," - сказал руководитель Карагандинской областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК, Ержан Бекетбаев.