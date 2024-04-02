Нацфонд Казахстана планирует продажу валюты на сумму свыше $1 млрд

БАКУ /Trend/ - По итогам марта курс тенге укрепился на 0,9% до 446,77 тенге за доллар США, передает Trend.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до $225 млн. Общий объем торгов составил $3,8 млрд США.

Продажи валюты из Национального фонда на сумму $748 млн были проведены для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет, что составило 19% от общего объема торгов. Национальный банк поддерживает принцип рыночного нейтралитета при операциях с Национальным фондом, минимизируя влияние на валютный рынок.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%, Национальный банк провел покупки иностранной валюты на сумму $500 млн, что составило около 13% от общего объема рынка.

По предварительным прогнозам, в апреле 2024 года Национальный банк планирует продать валюту из Национального фонда на сумму от $1 до $1,1 млрд и осуществить покупку валюты на сумму от $450 до $500 млн для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.

Национальный банк намерен продолжать обеспечивать прозрачность в своих операциях на валютном рынке и придерживаться режима гибкого курсообразования, учитывая ожидания участников рынка, квартальные налоговые выплаты и мировые рыночные условия.