Специалисты осмотрят место разлива нефти в Каспийском море рядом с месторождением Кашаган

АСТАНА /Trend/ - Специалисты осмотрят место разлива нефти в Каспийском море рядом с казахстанским месторождением Кашаган.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в Департаменте экологии по Атырауской области.

"Касательно публикации директора центра "Глобус" Галины Черновой (01.04.2024) в соцсетях о нефтяном разливе в районе Кашаганского месторождения. По этому факту будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно информации, при получении подтверждения разлива, будет организована внеплановая проверка компании NCOC.

Отметим, что в понедельник исполнительный директор в Центре эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова сообщила, что в районе Кашаганского месторождения выявлен нефтяной разлив.

В качестве причин Чернова назвала случайную или аварийную утечку нефти при добыче, сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации, а также аварийную ситуацию с судами обслуживания.

По ее словам, площадь разлива составляет около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.

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