В Казахстане заявили, что добыча нефти после весенних паводков идет по графику

БАКУ /Trend/ - Нефтедобыча в Казахстане после произошедших минувшей весной масштабных паводков ведется по графику, план выполнен почти на 100%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По добыче нефти мы идем по графику - план выполнен на 99,9%. Минимальное снижение уровня добычи было связано с месторождениями, которые находились в Атырауской области", - цитирует его пресс-служба правительства.

По его словам, сегодня экономика Казахстана развивается стабильно, темпы роста по отдельным отраслям превышают показатели за аналогичные периоды прошлого года. "Но, конечно, есть отрасли, темпы роста которых снизились. Если говорить по итогам пяти месяцев, то наиболее сильно пострадала сфера торговли. Это во многом связано с масштабными паводками, которые случились в нашей стране весной этого года. Больше половины регионов находились в таком состоянии, когда деловая активность падала, инфраструктура страдала, соответственно, торговый оборот, логистические связи были нарушены. Те же причины повлияли на отрасли транспорта и связи, которые тоже, можно сказать, снизили темпы роста", - пояснил он.

8 апреля в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана сообщили, что из-за паводковой ситуации некоторые нефтедобывающие предприятия Актюбинской и Атырауской областей приостановили работу более 630 скважин. Специалисты проводили там откачку воды, засыпку грунтом, обесточивание и герметизацию скважин.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба был объявлен в десяти регионах Казахстана. За этот период спасатели в общей сложности эвакуировали более 119 тыс. человек.