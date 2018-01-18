КРФР профинансирует строительство жилья эконом-класса в регионах Кыргызстана

18 января 2018 13:29 (UTC+04:00)

С 2018 года Кыргызско-российский фонд развития будет финансировать строительство социального жилья эконом-класса во всех регионах Кыргызстана, сообщает Kabar.

Финансирование могут получить строительные компании, которые будут строить многоквартирные дома в рамках реализации госпрограммы «Доступное жилье 2015-2020», утверждённой постановлением правительства.

Полученные льготные деньги могут быть направлены на приобретение, обновление и модернизацию спецтехники и оборудования.

Также фонд привлекает ресурсы от других финансовых институтов для финансирования оборотного капитала строительных компаний.

Льготные средства фонда можно будет получить, как напрямую в КРФР, так и через 13 банков-партнеров: «Айыл Банк», «РСК банк», KICB, «Халык Банк», «Коммерческий банк «Кыргызстан», «Банк Азии», «Банк Компаньон», «БТА Банк», «Капитал Банк», «Бакай Банк», «Оптима Банк», DemirBank и «Кыргызкоммерцбанк».

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Azernews Newspaper
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