В Кыргызстане начались III Всемирные игры кочевников (ФОТО)

Церемония открытия третьих Всемирных игр кочевников началась в воскресенье в курортной Иссык-Кульской области Кыргызстана, сообщает ТАСС.

Церемония проходит на расположенном вблизи города Чолпон-Ата ипподроме, трибуны которого вмещают более 10 тыс. зрителей. Билеты на нее были раскуплены в Кыргызстане в течение пяти дней.

Как заявили ТАСС в секретариате по подготовке и проведению соревнований, репетиции церемонии открытия игр продолжались около двух месяцев. "Театрализованное представление с использованием новейших технологий расскажет о философии кочевников, всего во время ее проведения будет продемонстрировано девять эпизодов с 70 картинами. Постановка призвана связать идею всемирного кочевья с уникальным наследием кыргызов - великим эпосом "Манас" и творчеством великого писателя Чингиза Айтматова", - заверили организаторы. Завершится мероприятие традиционным парадом участников состязаний.

Сооронбай Жээнбеков выступил во время церемонии открытия и заявил, что начавшиеся в Кыргызстане в воскресенье третьи Всемирные игры кочевников помогают укреплению дружбы между народами разных государств и континентов.

"Третьи Всемирные игры кочевников, которые направлены на укрепление дружбы, можно считать открытыми", - сказал он. По его словам, на этот раз турнир посетили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Кроме того, в открытии принимают участие иностранные дипломаты и представители международных спортивных организаций, а также более ста средств массовой информации, мы рады приветствовать вас всех на гостеприимной кыргызской земле", - отметил глава киргизского государства.

По его мнению, нынешние игры послужат распространению гуманизма в мире. "Суть третьих Всемирных игр кочевников - культура, спорт и знание. Они способствуют развитию культуры и традиций нынешнего поколения кочевников, сближают людей, прибывших из разных концов света, и олицетворяют идеалы мирного существования", - уверен Жээнбеков.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что история кочевых народов продолжается "тысячелетия". Она охватывает территорию от Тихого океана до Восточной Европы, от Центральной Азии до Ближнего Востока. "Такие бескрайние просторы могли освоить только кочевники, их культура и мировоззрение имеют неповторимую особенность. Цивилизация кочевников играла большую роль в развитии мира, соединяя культуру Запада и Востока", - убежден президент Кыргызстана.

Третьи Всемирные игры кочевников, которые проводятся раз в два года, на этот раз продлятся до 8 сентября. В их программу включены 37 видов спорта: конные скачки, состязания по национальным видам борьбы, единоборства, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из лука, состязания по национальным видам охоты и так далее. Всего будет разыграно 594 медали, общий призовой фонд турнира составляет 28 млн. сомов (около $406 тыс.).

Предыдущие игры также проходили на территории Кыргызстана. В 2020 году они впервые состоятся в Турции.

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