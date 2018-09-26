В Кыргызстане избран новый омбудсмен

Новым омбудсменом Кыргызстана избран генерал-лейтенант спецслужб Токон Мамытов, сообщает в среду Sputnik Кыргызстан.

Выборы состоялись сегодня после рассмотрения всех кандидатур. На этот пост претендовали Рита Карасартова, Рыскул Бактыбаев и Маматурайим Момунов от фракции "Бир Бол". Последний на заседании заявил о самоотводе. Фракция СДПК представила кандидатуру Токона Мамытова. Кандидатура Азиза Канатбека была выставлена парламентской фракцией "Ата Мекен". Отметим, что бывший акыйкатчы КР Кубат Оторбаев 27 июня добровольно сложил с себя полномочия.

За Мамытова во время тайного голосования свое предпочтение отдали 79 депутатов. Кандидатуру Карасартовой поддержали девять парламентариев, Бактыбаева — шесть, а Канатбека Азиза — 19.

Напомним, Токон Мамытов сейчас является советником премьер-министра и председателем Ассамблеи народа Кыргызстана. До этого работал вице-премьер-министром по вопросам границ, главой Пограничной службы, полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. В начале 2000-х годов работал заместителем председателя службы национальной безопасности КР.

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