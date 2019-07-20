Премьер-министры Кыргызстана и Кореи посетили ущелье «Ала-Арча»

20 июля 2019 09:24 (UTC+04:00)

Премьер-министры Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и Республики Корея Ли Нак Ён, прибывший в страну с трехдневным официальным визитом, посетили ущелье Ала-Арча, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Премьер-министры посмотрели выступление фольклорной группы народного ансамбля «Дилгир», шоу охотников с ловчими птицами, стрельбу из традиционного лука, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Премьер-министры двух стран попробовали традиционные национальные прохладительные напитки, технология изготовления которых передается из поколения в поколение.

Затем главы правительств прогулялись по территории природного парка «Ала-Арча» и пообщались с группой туристов-альпинистов из Республики Корея, прибывших в страну для восхождения на высочайшие пики КР.

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