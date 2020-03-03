Во время разгона митинга в Бишкеке пострадали 18 милиционеров

Во время разгона митинга в Бишкеке, который прошел 2 марта, пострадали 18 сотрудников милиции Кыргызстана. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве здравоохранения республики.

"После разгона митинга за медицинской помощью с ушибами мягких тканей обратились 18 милиционеров. Всем им помощь была оказана амбулаторно", - отметили в Минздраве. Также пострадала девушка, которую госпитализировали с ушибом грудной клетки.

На центральной площади Бишкека, рядом с которой находятся администрация президента и парламент страны, в понедельник собрались, по разным оценкам, от 1 тыс. до 1,5 тыс. участников акции в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Они требовали освободить бывшего парламентария. Ближе к вечеру толпа начала бросать камни в сотрудников милиции, которые в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате митингующие были вытеснены с площади.

Жапаров был задержан 25 марта 2017 года после возвращения в Кыргызстан из-за границы. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений. В том числе он был признан виновным в захвате заложника во время митинга в областном центе Каракол в 2013 году. Вышестоящая судебная инстанция позже снизила срок заключения Жапарова до 10 лет. В конце прошлого года экс-депутат подал прошение о помиловании на имя президента республики Сооронбая Жээнбекова.