В Кыргызстане выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено еще 74 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, с пятого февраля по сей день проведено было 105 тыс. 855 анализов. За прошедшие сутки лабораторное исследование прошли 2 тыс. 338 человек. В результате выявлено 74 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего по стране количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 составило 1594.

Он отметил, что по стране за сутки из больниц выписаны 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 1 тыс. 66 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.