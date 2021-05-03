В Кыргызстане начались работы по восстановлению объектов, поврежденных в ходе инцидента на границе

В Баткенской области Кыргызстана начались работы по восстановлению объектов, поврежденных после инцидента на кыргызско-таджикской границе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили агентству в пресс-службе полномочного представительства правительства в регионе, количество поврежденных жилых домов составило 104, также школы – 2, ФАП – 1, детсад – 1, здание милиции – 1, АЗС – 10, магазинов – 8.

Согласно приказу главы области Омурбека Суваналиева в регионе начались восстановительные работы разрушенных и сгоревших домов, работы по обеспечению электроэнергией, чистой водой.

В ходе инцидента на границе пострадали объекты айылных аймаков Ак-Сай, Самаркандек, Ак-Татыр, Кара-Бак Баткенского района и Кулунду, Жаңы-Жер Лейлекского района.