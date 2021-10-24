В Кыргызстане за сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19

На 3 октября 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Таким образом общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 180 563.

За сутки от коронавируса выздоровело 54, умерли 3 человека. Всего за весь период выздоровело 175 061 пациент, общее число летальных исходов достигло 2 653.

На стационарном лечении находится 680 пациентов, на амбулаторном лечении - 653.