В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военных - минздрав Кыргызстана
В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По данным ведомства, у четверых осколочные ранения, у двоих - огнестрельные ранения.
«Состояние раненых оценивается как средней тяжести», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания медицинской помощи из Ошской областной объединенной больницы выехали две бригады медицинских специалистов в составе нейрохирургов, травматологов, хирургов, торакальных хирургов.
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