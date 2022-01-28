В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военных - минздрав Кыргызстана

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, у четверых осколочные ранения, у двоих - огнестрельные ранения.

«Состояние раненых оценивается как средней тяжести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания медицинской помощи из Ошской областной объединенной больницы выехали две бригады медицинских специалистов в составе нейрохирургов, травматологов, хирургов, торакальных хирургов.