Кыргызстан нарастил экспорт нефтепродуктов

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Кыргызстан экспортировал нефтепродуктов на 68,4 миллиона долларов, что почти в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (27,7 миллиона долларов).

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

Основными странами-импортерами нефтепродуктов из Кыргызстана в январе - июне 2022 года стали Турция (26 миллионов долларов) и Китай (9,5 миллиона долларов).

Также сообщается, что Кыргызстан в указанный период экспортировал нефтепродукты на Мальту на сумму 7,1 миллиона долларов, в Бельгию (4,7 миллиона долларов), Нидерланды (4,2 миллиона долларов) и другие страны.

Отметим, что экспорт товаров и услуг из Кыргызстана в январе - июне 2022 года составил 947,9 миллиона долларов, что на 40,5 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года (1,5 миллиарда долларов).