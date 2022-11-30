Кыргызстан значительно увеличил финансирование энергосектора

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2022 года на энергетическую отрасль Кыргызстана было выделено 12,6 миллиарда сомов (149,2 миллиона долларов), что на 6,2 миллиарда сомов (73,4 миллиона долларов) больше прошлогодних расходов за этот же период.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Кыргызстана.

По прогнозам министерства, по итогам 2022 года сумма, выделенная на развитие энергетики и энергетическую безопасность в Кыргызстане составит чуть более 15,6 миллиарда сомов (184,7 миллиона долларов).

16 ноября сообщалось, что председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров подписал решение о создании Фонда "зеленой" энергетики.

Фонд "зеленой" энергетики является государственным учреждением, созданным в целях аккумулирования денежных средств для финансирования проектирования, содержания, субсидирования, ремонта, реконструкции, строительства и развития "зеленой" энергетики в Кыргызстане.

Отметим, что на 24 ноября 2022 года официальный курс, установленный Национальным банком Кыргызстана, составляет KGS 84,43/1 USD.