Китай передаст Кыргызстану и Узбекистану ТЭО проекта железной дороги

БАКУ /Trend/ - Группа китайских специалистов в ближайшее время передаст Кыргызстану и Узбекистану технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" для проведения экспертизы.

Об этом в четверг заявил вице-премьер Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ху Чуньхуа на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского президента.

В качестве примера успешного сотрудничества между двумя странами Жапаров привел крупнейший транспортный проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". По его мнению, данный проект окажет неоценимое позитивное влияние на экономическое развитие всего региона.

Ху Чуньхуа в свою очередь выразил надежду, что три стороны будут активно продвигать проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", обеспечивая таким образом бесперебойное торгово-экономическое взаимодействие между странами.

В завершение встречи вице-премьер Госсовета КНР отметил готовность продолжить укрепление международного взаимодействия, добавив, что китайская сторона готова раскрывать потенциал диалога с Центральной Азией, особенно в транспортной, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.