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Кыргызстан принимает председательство в СНГ на 2023 год

Кыргызстан Материалы 1 января 2023 04:08 (UTC +04:00)
Кыргызстан принимает председательство в СНГ на 2023 год

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Председательство в СНГ в 2023 году переходит от Казахстана к Кыргызстану, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент республики Садыр Жапаров пообещал, что его страна как председатель в Содружестве будет обращать особое внимание на укрепление добрососедства и доверия между государствами - участниками СНГ.

Решение о председательстве Бишкека было принято 14 октября на саммите СНГ в Астане. Сопредседателями станут Россия и Казахстан.

Ранее председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев отмечал, что Кыргызстан готов к будущему председательству.

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