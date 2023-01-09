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Китайская авиакомпания планирует запуск нового рейса из столицы Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 9 января 2023 16:25 (UTC +04:00)
Китайская авиакомпания планирует запуск нового рейса из столицы Кыргызстана

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует запуск регулярного рейса из столицы Кыргызстана Бишкека в Сиань, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Китайский авиаперевозчик планирует в следующем месяце открыть регулярные пассажирские рейсы по маршруту Сиань-Бишкек-Сиань.

"Рейсы из международного аэропорта "Манас" в один из крупнейших городов Китая на постоянной основе будут осуществляться впервые. Предварительная дата первого рейса по новому направлению - 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что рейсы в Сиань из Бишкека будут выполняться раз в неделю - каждое воскресенье.

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