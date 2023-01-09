Китайская авиакомпания планирует запуск нового рейса из столицы Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует запуск регулярного рейса из столицы Кыргызстана Бишкека в Сиань, сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Китайский авиаперевозчик планирует в следующем месяце открыть регулярные пассажирские рейсы по маршруту Сиань-Бишкек-Сиань.

"Рейсы из международного аэропорта "Манас" в один из крупнейших городов Китая на постоянной основе будут осуществляться впервые. Предварительная дата первого рейса по новому направлению - 11 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что рейсы в Сиань из Бишкека будут выполняться раз в неделю - каждое воскресенье.