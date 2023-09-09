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Кыргызстан подписал соглашение с корейской компанией по производству зарядных станций

Кыргызстан Материалы 9 сентября 2023 05:44 (UTC +04:00)
Кыргызстан подписал соглашение с корейской компанией по производству зарядных станций

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Делегация из Кыргызстана посетила завод, где производят зарядные станции для электромобилей корейской компании EVSIS, признанной мировым лидером в этой области, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Отмечается, что EVSIS сотрудничает с такими автомобильными гигантами, как Hyundai, KIA и BMW.

Эта фирма является дочерней компанией Lotte Data Communication, корейской корпорации LOTTE, и занимает одну из топовых позиций среди корейских компаний, специализирующихся на создании и обслуживании зарядных станций для электрических транспортных средств. Она предлагает широкий спектр зарядных устройств разной мощности, по словам министерства.

Представители кыргызской делегации также посетили исследовательский центр и дата-центр компании EVSIS, где они ознакомились с процессами управления зарядной инфраструктурой и операциями, проводимыми в центре обработки данных.

Кроме того, в ходе рабочей поездки прошли встречи на высшем уровне между представителями компании EVSIS и кыргызского министерства экономики и коммерции. Результатом этих встреч стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством и компанией EVSIS.

Это соглашение направлено на тесное сотрудничество и обмен опытом в области производства зарядной инфраструктуры.

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