Кыргызстан подписал соглашение с корейской компанией по производству зарядных станций

БАКУ /Trend/ - Делегация из Кыргызстана посетила завод, где производят зарядные станции для электромобилей корейской компании EVSIS, признанной мировым лидером в этой области, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Отмечается, что EVSIS сотрудничает с такими автомобильными гигантами, как Hyundai, KIA и BMW.

Эта фирма является дочерней компанией Lotte Data Communication, корейской корпорации LOTTE, и занимает одну из топовых позиций среди корейских компаний, специализирующихся на создании и обслуживании зарядных станций для электрических транспортных средств. Она предлагает широкий спектр зарядных устройств разной мощности, по словам министерства.

Представители кыргызской делегации также посетили исследовательский центр и дата-центр компании EVSIS, где они ознакомились с процессами управления зарядной инфраструктурой и операциями, проводимыми в центре обработки данных.

Кроме того, в ходе рабочей поездки прошли встречи на высшем уровне между представителями компании EVSIS и кыргызского министерства экономики и коммерции. Результатом этих встреч стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством и компанией EVSIS.

Это соглашение направлено на тесное сотрудничество и обмен опытом в области производства зарядной инфраструктуры.