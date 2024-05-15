ИБР предоставит Кыргызстану средства на лизинг сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) планирует предоставить Кыргызстану 45 миллионов долларов США для лизинга сельскохозяйственной и специальной техники, машин и оборудования для перерабатывающих предприятий, сообщили в министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, состоялась встреча делегации программы ИБР с руководством министерства и представителями государственных банков.

Отмечается, что на встрече обсуждался проект заявки на инвестиционный кредит от ИБР в размере 45 миллионов долларов США для лизинга сельскохозяйственной и специальной техники, машин и оборудования для перерабатывающих предприятий Кыргызстана. Сообщается, что были рассмотрены вопросы реализации проекта, его сроки, основные этапы, обзор предыдущих аналогичных проектов, а также позитивные и возможные отрицательные моменты, результаты и мониторинг проекта.

Затем представители миссии встретились с руководством финансовых организаций и банковского сектора. В ближайшее время планируется ознакомиться с техникой поставщиков, предложенной для сельхозтоваропроизводителей.